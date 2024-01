Buffon | «Scommesse? Credo sia sbagliato criminalizzare e non fare dei distinguo»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) In un’intervista al Corriere della Sera, l’ex portiere e ora capo delegazione della Nazionale Gigiha parlato della sua infanzia e la sua carriera calcistica. La sua prima volta su un campo da calcio vero?: «Avevo 6 anni, giocavo in una società di Spezia, il Canaletto, perché mio padre allenava la prima squadra. Giocai lì per 2-3 anni, da centrocampista o libero. L’emozione di quando mi diedero il sacco con la tuta fu incredibile. Passavo giornate intere a sfogliare gli album delle figurine, studiavo la storia dei giocatori, delle squadre… l’idea di avere anche io una divisa e un borsone, di far parte di un gruppo, mi emozionava: ero orgoglioso come se la maglia che indossavo fosse stata quella del Real Madrid. Poi mio padre andò via e mi spostai alla Perticata, a Carrara, che era affiliata all’Inter. Mi divertivo tanto e avevo buoni ...