Buffon | “Per l’Europeo sposto il matrimonio con Ilaria Scommesse? Infangato senza

Volevamo sposarci nel giugno 2024, mavia dell'Europeo o slitta o anticipiamo, non abbiamo ancora deciso". Gigi, ora capo delegazione della Nazionale italiana, in un'intervista al Corriere ...... Zidane, Platini, Del Piero, Nedved, Trezeguet,e molti altri . È uno che si pone obiettivi e sa sacrificarsi e soffrireraggiungerli. Nel 2024 debutterà nella Nazionale A, rimasta ora ...Faccio Gigi Buffon con i miei pregi e difetti, le mie profondità e superficialità". Pensa mai a reinfilare i guantoni e tornare in porta "No, sono veramente felice di aver smesso. Mi sto dedicando ai ...Gigi Buffon nella sua ultima intervista è tornato a parlare dell’argomento scommesse con la volontà di chiarire il suo punto di vista ...