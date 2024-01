Buffon e Ilaria D’Amico | il matrimonio slitta ancora | ecco il motivo

Leggi su gossipitalia.news

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione 2023 anno di matrimoni per tantissimi vip italiani, come ad esempio la coppia Gigi. Durante una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, l’ex portiere juventino ha parlato della sua vita oggi. Attualmente, come molti sanno,ricopre il ruolo di capo della delegazione della Nazionale e per questo si sta preparando agli Europei 2024 in Germania. Del suo percorso dice: “Ho fatto il corso da direttore sportivo. A gennaio inizio un corso intensivo alla Bocconi in business administration e, finalmente, mi butto ...