Buchanan | visite giovedì ma Inter-Verona è impossibile! Il motivo – SM

(Di mercoledì 3 gennaio 2024)è il primo acquisto invernale dell’che ha scelto il canadese del Club Brugge per sostituire l’infortunato Cuadrado. Mentre Inzaghi sperava di poterlo avere a disposizione già per, secondo sportmediaset.it la convocazione dell’esterno slitterà di una settimana per questioni burocratiche NON CONVOCABILE – Tajonsarà presto un nuovo calciatore dell’, ma per la sua prima convocazione bisognerà attendere e ilè prettamente burocratico. L’esterno canadese, che giunge in nerazzurro a titolo definitivo dal Club Brugge, è atteso a Milano domani () permediche e firma sul contratto ma persarà assente., la ...

Commenta per primo Il mercato di gennaio dell'Inter non si muove soltanto con l'arrivo di Tajon(previsto per domani il suo sbarco in Italia per svolgere lemediche e firmare il contratto, operazione da 7 milioni di euro più bonus) dal Bruges per chiudere l'emergenza sulla fascia ...... se non tutto, dipenderà dal rendimento e dalla capacità di ambientarsi rapidamente di, ... Domani lemediche del giocatore con l'Inter, per mettere nero su bianco quanto pattuito con il ..."La prima idea era stata quella di prenderlo per farne il sostituto di Perisic se il croato non avesse rinnovato, come poi è successo, il suo… Leggi ..."Fino a quando non arriva una cessione è difficile che arrivi un acquisto in casa Juve. Altra possibilità è quella di un prestito da una big ma è un ...