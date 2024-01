Buchanan-Inter | Concina | «Ci voleva! Parla solo inglese | aspettare»

(Di mercoledì 3 gennaio 2024)è ormai prossimo a diventare un giocatore dell’. Enzo, tecnico italo-canadese con un passato come assistente al Napoli, hato del laterale. COLPO ? Nelle prossime ore Tajonsarà nerazzurro. Nea Tv Play: «all’ci voleva, era ora che un calciatore canadese venisse a giocare in Serie A. Credo che uno comepossa essere utile all’, però avrà bisogno di un periodo di adattamento soprattutto perché. Sono curioso di vedere se avrà lo stesso impatto avuto in Belgio e nella nazionale canadese dove ha fatto cose straordinarie negli ultimi due anni. È un giocatore ...

Fra domani e dopo domani Buchanan dovrebbe arrivare a Milano per firmare con l’ Inter , ma per il Mercato nerazzurro non è previsto alcun altro ... (ilveggente)

La ‘ Prima Pagina IN Edicola ’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione al l’Inter . Di seguito, in ante Prima , ... (inter-news)

Commenta per primo Secondo quanto riportato dalla stampa estera, date le stantie trattative in sede di rinnovo e l'arrivo didal Bruges, Denzel Dumfries (esterno dell') è finito nel mirino del Manchester United.L'ha chiuso per il colpo di calciomercato di gennaio:sarà un nuovo giocatore nerazzurro . Il club ha finalizzato la trattativa con il Brugge: accordo trovato sulla base di 7 milioni di ...Calciomercato Inter: dopo il colpo Buchanan i nerazzurri lavora in uscita, pronti gli addii di Sensi e Agoumè. Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter – StadioSport.it ...Anche dal Belgio piovono conferme sulla conclusione ormai imminente della trattativa che porterà Tajon Buchanan all'Inter. Il portale belga Nieuws Blad fornisce un aggiornamento ...