Brighton | De Zerbi dopo il primo clean sheet della stagione | “I giornalisti saranno felici”

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) L’allenatore delRoberto Deha elogiato la sua squadra per la prestazione che ha portato allo 0-0 in casa del West Ham. Ciò vuol dire infattistagionale in Premier League per i Seagulls, che pone fine ad una striscia di 24 partite con almeno un gol subito. Ai microfoniBBC, il tecnico italiano ha sottolineato soprattutto la prova difensiva dei suoi: “Sono davvero soddisfattoprestazione. Abbiamo realizzato il, quindi icontenti perché ilha mantenuto la porta inviolata. La nostra è stata una partita molto intelligente perché la migliore qualità del West Ham è il contropiede, e ...

Allora il mese nero fu aprile: una vittoria, tre pareggi e una sconfitta (il 4 - 1 all'Etihad), a maggio arrivò poi anche la mazzata della sconfitta casalinga con ildi Dee ciao ciao ...La partita tra West Ham eè stata tutt'altro che indimenticabile. Uno 0 - 0 non molto convenzionale per gli uomini di De, che restano al settimo posto a meno tre dagli Hammers. Se il match non ha offerto ...Un pezzo di Napoli, il primo targato Aurelio De Laurentiis, capace di riportare la maglia azzurra in Serie A: Roberto Sosa ritrova Roberto De Zerbi, due ex azzurri oggi impegnati in carriere diverse ...Lo 0-0 cambia poco nella classifica delle due squadre, con i londinesi che avevano l'occasione di avvicinarsi alla zona Champions e invece restano al sesto posto, con 34 punti, con tre lunghezze di ...