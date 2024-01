Botta sull' auto | cosa cambia tra pochi giorni | dove e per chi scatta il rincaro

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Brutte notizie per oltre 765.000mobilisti italiani. Infatti secondo l'osservatorio di Facile.it tanti sono gli assicurati che, a causa di un sinistro con colpa dichiarato nel 2023, vedranno peggiorare quest'anno la propria classe di merito, con relativo aumento del costo dell'Rc. Dall'analisi del comparatore - realizzata su un campione di oltre 800.000 preventivi raccolti su Facile.it tra novembre e dicembre 2023 - è emerso che la quota di guidatori colpiti dai rincari a causa di un sinistro con colpa è in calo del 7% rispetto allo scorso anno. Le tariffe Rc, di contro, continuano a crescere, con effetti negativi anche suglimobilisti virtuosi. Secondo i dati* dell'Osservatorio di Facile.it, a dicembre 2023 per assicurare un veicolo a quattro ruote in Italia occorrevano, in media, 618,55 euro, vale ...