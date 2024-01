Borse Ue chiudono in rosso affossate dal lusso | Milano - 1 | 4% Tassi Treasury al 4%

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Wall street in calo. Occhi puntati sui verbali dell'ultima riunione della Fed, mentre iraggiungono il 4%. In deciso rialzo il petrolio. Scende il bitcoin

Già alta l'attesa per i dati sull'inflazione americana e per la "pagella" di Moody's sull'Italia. Gas naturale in rialzo, così come il greggio dopo ... (ilsole24ore)

Il gruppo di streaming licenzia 1500 addetti. In calo il petrolio e il gas naturale ad Amsterdam , mentre si in deboli sce l'euro che torna sotto la ... (ilsole24ore)

Scende il bitcoin (Il Sole 24 Ore Radiocor) " Leeuropeein rosso, dopo due mesi e mezzo di rally quasi ininterrotto e un'apertura di seduta all'insegna della cautela. A indirizzare la ...Leeuropeecon scarso entusiasmo [...] 02 gennaio - 17:37 *** BTp: spread chiude in calo a 165 punti, stabile il rendimento al 3,70% 02 gennaio - 15:55 Usa: scende a 47,9 punti Pmi ...L’andamento più sostenuto del primo semestre ha dato una spinta all’industria delle scarpe tricolore, il cui export è cresciuto del 3,2%. Peggiorano le vendite verso Svizzera e Stati Uniti, in tenuta ...Monte dei Paschi vola a Piazza Affari: come riportato da Il Sole 24 Ore il titolo ha chiuso la giornata di contrattazioni in aumento del 6,1% a 3,23 euro, in una seduta positiva un po’ per… Leggi ...