Borse in rosso in attesa dei verbali Fed | tassi Treasury al 4% A Milano giù Stellantis

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Wall street apre in calo. Occhi puntati sulla politica monetaria. A Piazza Affari sull'altalena il comparto bancario. In rialzo il petrolio. In discesa il bitcoin

Wall Street in rialzo in scia alla migliore settimana del 2023. Il dollaro resta debole, si impenna il petrolio. Vendite sul gruppo di tlc dopo l'ok ... (ilsole24ore)

Occhi puntati sulla politica monetaria. In leggero ribasso il prezzo del petrolio, nonostante continuino le tensioni in Medio Oriente, recupera ... (ilsole24ore)

Occhi puntati sulla politica monetaria. In leggero ribasso il prezzo del petrolio, nonostante continuino le tensioni in Medio Oriente, recupera ... (ilsole24ore)

In discesa il bitcoin (Il Sole 24 Ore Radiocor) " Si muovono in territorio negativo le... Viaggiano così inil FTSE MIB di Milano, il DAX 30 di Francoforte, l' AEX di Amsterdam e l' IBEX 35 ...Dopo un avvio incerto, leeuropee viaggiano tutte in territorio negativo a meta' seduta con Milano ( - 1,2%) e Parigi ( - 1,3%) che registrano i cali piu' accentuati. Inanche Francoforte ...Aggiornamento ore 15:50 Peggiora la performance del principale indice della Borsa di Milano, con un ribasso dell'1,47%, portandosi a 30.076 punti. Attesa per il resto della seduta… Leggi ...Con il suo look da inverno newyorkese, l'attrice ha colto ben tre tendenze moda che vedremo quest'anno. Fate attenzione alla borsa. E ai jeans ...