Bonus psicologo confermato anche nel 2024 | ma ancora ferme le domande

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Nel 2023 c'è stato un buco nell'erogazione legato a un intoppo con un decreto attuativo. Eppure le risorse per lo scorso anno sono state portate a 10 milioni e per ila 8 milioni. Ecco cosa sappiamo sul contributo per le sessioni di psicoterapia

(Adnkronos) – Dalla regolamentazione degli affitti brevi , al raddoppio dei fondi per il bonus psicologo , dal taglio dell’iva per gli interventi ... ()

A fine 2023 è stato annunciato il raddoppio dei fondi per il Bonus psicologo portando il contributo fino a 50 euro per ogni seduta di psicoterapia. ... (orizzontescuola)

Dall’ Arredamento allo psicologo , passando per il taglio dei contributi in busta paga per i redditi sotto i 35mila euro e le mamme, ma anche ... (ildenaro)

Nuovi Bonus in arrivo, vecchi Bonus confermati o modificati per l’anno 2024 . Con l’anno nuovo cambia no le modalità di agevolazione delle spese in ... (ilnotiziario)

giovani,asili nido Prorogato nel 2024 ilmutui per gli under 36 anni con Isee familiare inferiore ai 40.000 euro. L'importo massimo finanziabile è di 250mila euro. ...... si possono ottenere diversie altre agevolazioni nel 2024 , come:asilo nido ;rottamazione Tv; nuovocultura 2024;affitti comunali e regionali;...Tra i bonus del 2024 c’è il Superbonus 110%, che per moltissimi degli aventi diritto era già sceso al 90%. Nel 2024 il bonus scende al 70%, e nel 2025 (ultimo anno in cui sarà possibile farne ...Bonus psicologo 2023-2024, i fondi vengono raddoppiati per il 2023. Il contributo, però, rimane una misura per pochi beneficiari.