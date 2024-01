Bonus Nido 2024 fino a 3 600 euro | importi e aumenti La guida

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Tra le prestazioni Inps dirette a sostenere economicamente i nuclei familiari con figli, sopravvissute all’introduzione dell’Assegno Unico Universale, figura la misura di supporto per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asilipubblici e privati autorizzati ovvero di forme di assistenza domiciliare, detto anche.L’Istituto, previa domanda, provvede ad erogare direttamente ai beneficiari una somma – base, uguale per tutti, cui si aggiunge un incremento, parametrato invece all’Isee.La recente Legge di bilancio per l’anno(approvata con Legge 30 dicembre 2023 numero 213) non manca di intervenire anche sul, in particolare aumentandone l’importo spettante, a beneficio dei nati a decorrere dallo scorso 1° gennaio.Analizziamo la ...

