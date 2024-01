Bonanni | «Inter favorita numero uno Juventus determinata»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) L’ex calciatore Massimoè convinto dell’in campionato e del valore che sta dimostrando. Questo è il suovento su TMW Radio. FAVORITI – Massimone è convinto e lo conferma: «Io credo fortemente che l’sia launo. Lasicuramente è una squadra molto particolare e in questo momento moltoad arrivare fino in fondo, però credo che a livello di valori l’sia superiore. Ma tutto può succedere nel calcio»-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto ...