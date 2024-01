Bombe in Iran | almeno 103 morti nel cimitero dove è sepolto Soleimani Teheran | E’ terrorismo Le ipotesi

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 3 gennaio 2024)103 persone sono state uccise e 170 ferite nella cittàiana di Kerman, dopo due esplosioni vicino al luogo di sepoltura del comandante militare Qasem, in quello che i funzionari hanno definito un attacco terroristico, secondo i media vicini al governo. La prima esplosione è avvenuta a 700 metri dalla tomba di, e la seconda a un chilometro di distanza mentre i pellegrini visitavano il sito, ha aggiunto l’Irna.fu ucciso quattro anni fa da un attacco aereo statunitense ordinato dall’ex presidente Donald Trump all’aeroporto internazionale di Baghdad. L’Irna ha citato il vice governatore per la politica e la sicurezza, affermando che non è chiaro se “l’incidente sia stato causato da un’esplosione di gas o da un attacco terroristico”. I video pubblicati sui media di ...