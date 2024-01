Bologna | Thiago Motta | “Non ci piace perdere A Genova ho passato momenti fantastici”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 3 gennaio 2024), tecnico del, ha parlato in vista della sfida di Serie A 2023/2024 di venerdì contro il Genoa. I rossoblù saranno chiamati a rispondere dopo la pesante sconfitta con l’Udinese. Sarà una sfida contro una squadra come il Genoa che ha messo in difficoltà Inter e Juventus. “Si parte dal principio chenona nessuno, abbiamo fatto una buona preparazione per affrontare la prossima partita con il Genoa. Che insegnamento dopo Udine? Non ci, prepariamo la prossima partita. Testa al Genoa“. L’allenatore rossoblù difende il suo gioiellino: “Zirkzee nervoso ad Udine? È un ragazzo per bene che vuole vincere, è ancora giovane, sa dove mettere la sua energia per aiutare sé stesso e il gruppo. Noi dobbiamo continuare a fare il nostro ...