Bologna-Genoa venerdì 05 gennaio 2024 ore 20 | 45 | formazioni | quote | pronostici

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Nell’ultima giornata dell’anno il tonfo più fragoroso è stato quello del, crollato 3-0 sul campo dell’Udinese per una sconfitta, la prima da metà novembre, che ha momentaneamente interrotto la corsa verso il quarto posto degli uomini di Thiago Motta. Ilche arriva al Dall’Ara è una squadra che non ha fatto sconti nella InfoBetting: Scommesse Sportive e

Allenamento mattutino per il Bologna alla vigilia della sfida casalinga con il Genoa , in programma domani sera alle 20:45 al Dall’Ara. E’ emergenza ... (sportface)

Un problema al polpaccio, come anticipato da Gilardino in conferenza, ha fermato Thorsby alla vigilia della gara con il Bologna . Il norvegese non è ... (247.libero)

Un problema al polpaccio, come anticipato da Gilardino in conferenza, ha fermato Thorsby alla vigilia della gara con il. Il norvegese non è partito con i compagni che dopo la seduta di questo pomeriggio hanno raggiunto il capoluogo emiliano in vista dell'anticipo di domani sera. In crescita invece le condizioni ...Serie A, gli arbitri della 19esima giornataQuesto il quadro completo delle designazioni della 19esima giornata, ultima del girone d'andata, che inizierà venerdì 5 con il match trae ...L’Inter, battendo a San Siro il Verona («1» a 1,18, quota più bassa del weekend) può blindare il titolo d’inverno dall’assalto della Juventus, favorita a 1,47 a Salerno. Avanti anche Fiorentina, Milan ...Il Genoa si sta preparando per la sua prossima sfida di campionato contro il Bologna. L'allenamento finale ha visto l'assenza del centrocampista norvegese Morten Thorsby, che si è dovuto fermare a cau ...