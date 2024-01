Bollette della luce | in caso di recesso l’utente dovrà pagare una penale Consumatori in rivolta

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Mercato dell’elettricità: cambiano le regole per ilanticipato e le associazioni deiinsorgono contro le nuove norme lamentando danni alla concorrenza e minacciando class action. A essere finiti nel mirino sono gli oneri scattati dal primo gennaio 2024 che i fornitori possono applicare per clienti domestici e le piccole imprese indi richiesta del cliente di chiudere un contratto primascadenza naturale. La delibera di Arera I termini delle modifiche sono contenuti in una delibera di Arera del 6 giugno scorso che precisa a partire appunto dal primo gennaio “la facoltà per il venditore di prevedere eventuali oneri diesclusivamente nei contratti di energia elettrica di durata determinata e a prezzo fisso” ma anche “la possibilità di applicare eventuali oneri ...

Nel dettaglio delle singole componenti in bolletta, il prezzo finale dell'elettricità per la famiglia tipo risulta di 25,24 centesimi di euro al kWh, ... (247.libero)

Bolletta elettrica in calo del 10,8% nel primo trimestre 2024 per gli utenti del mercato tutelato. Lo rende noto l’Arera, l’autorità pubblica per ... (thesocialpost)

Assoutenti chiede un intervento di Antitrust e Mister Prezzi spiegando che queste penali "potevano avere un significato primacrisi energetica, quando non vi erano volatilità e impennate delle ...'La penale per i recessi anticipati dai contratti dell'energia rappresenta un pesante sviamentoconcorrenza in grado di condizionare in modo evidente le scelte economiche dei consumatori', ha ...Nel 2024 scenderà il prezzo dell’energia, ha detto il ministro dell’Ambiente Pichetto Fratin. Questo dovrebbe portare anche a bollette più basse, grazie alle misure su fonti rinnovabili e produzione ...L'anno appena iniziato potrebbe riservare brutte sorprese per le famiglie italiane, con aumenti significativi che colpiranno diverse voci di spesa.