Bollette del gas più leggere a dicembre | calo del 6 | 7% Rischio stangata da gennaio | chi rischia

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Cala la spesa per la materia gas naturale, e questo si traduce in buone notizie per i consumatori: i consumi delappena concluso per la famiglia tipo in tutela, infatti, si tradurranno in una bolletta più ridotta del 6,7% rispetto a novembre. Lo ha comunicato l’Arera nell’ultimo aggiornamento della tariffa per i clienti domestici che non hanno ancora scelto il mercato libero. Secondo Repubblica, a provocare la riduzione sono stati due fattori: le temperature sopra le medie delle ultime settimane e un autunno complessivamente mite (grazie a cui il livello di riempimento degli stoccaggi si è mantenuto oltre il 90%). L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente precisa che ale quotazioni all’ingrosso del gas sono scese rispetto a novembre e il prezzo per i clienti del mercato tutelato è pari a 36,30 euro a megawattora. In ...