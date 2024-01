Boavista FC-Porto venerdì 05 gennaio 2024 ore 21 | 45 | formazioni | quote | pronostici Dragoni impegnati nel derby

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) L’anno delsi è chiuso con una vittoria: nella sfida casalinga contro il Chaves ultimo in classifica, era lecito attendersi un’affermazione netta e rotonda dei, che invece hanno segnato un solo gol, con Joao Mario e soprattutto hanno rischiato enormemente di subire il pareggio nel finale. Nella prima gara del, i ragazzi InfoBetting: Scommesse Sportive e

... ai danni del. Invece i "dragoni" hanno un buon feeling con i club italiani al Do Dragao: otto vittorie e "solo" quattro sconfitte (sei i match finiti in parità). I punti di forza die ...... collezionando otto vittorie e un pareggio 0 - 0 in Coppa UEFA contro ilnel lontano ottobre 1991. Dal canto suo, contro le squadre italiane ilha perso solo una delle precedenti sette ...Sedicesima giornata de la Liga Portugal Betclic: il Porto insegue la vetta della classifica nel derby con il Boavista. Ultime notizie e link streaming ...