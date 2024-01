Blitz a Mammi | sequestrata l’area del castello di Castiglion Fiorentino per indagini su rifiuti e cantiere irregolare

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Nella mattina di mercoledì 3 gennaio 2024, è stato eseguito unnel comune di, più precisamente neldeldi. Il sequestro è stato effettuato in seguito a un’attività di indagine condotta dai carabinieri della sezione di polizia giudiziaria della procura di Arezzo e dal nucleo tutela patrimonio culturale di Firenze. L’attenzione degli investigatori è stata richiamata da interventi eseguiti da privati in una proprietà recentemente acquisita, situata all’interno dei resti delle mura delmedievale. Già nei giorni precedenti erano stati presentati esposti riguardo alla regolarità di tali interventi, i quali sembravano invasivi e impattanti sul sito storico di notevole valore culturale. Tra le ipotesi di reato che ...

La morte di Lo Baido rimase un giallo irrisolto per anni finché, nel 2019, Macaluso, dopo essere stato arrestato in unantimafia assieme al cognato ed anche a Domenico, non decise di ...La morte di Lo Baido rimase un giallo irrisolto per anni finché, nel 2019, Macaluso, dopo essere stato arrestato in unantimafia assieme al cognato ed anche a Domenico, non decise di ...