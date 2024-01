Bigotti dell' anti-centrodestra | Salini travolge Ferragni e Fedez

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Chiarasono avversaria maggioranza? Questa è stata la domanda con la quale la conduttrice di Stasera Italia, il programma di Rete 4, ha proposto il dibattito sul ritorno social'influencer numero uno d'Italia. A rispondere, tra gli altri, è stato Massimiliano. "Non sono percepiti come nulla. Sono personaggi molto popolari, molto forti dal punto di vistaa raccolta di seguaci, di follower, che a volte diventano fin troppo fedeli": questa l'introduzione all'intervento. L'europarlamentare di Forza Italia ha poi spiegato il suo punto di vista: "Loro appartengono alla categoria di coloro che rischiano di approfittarea fedeltà dei follower". "L'ambito politico non li ha mai censiti perché gli argomenti con i quali esprimono ...

Una festa a tema "quasi nudo" in un locale esclusivo di Mosca mette in forte imbarazzo la politica russa, che chiede multe esemplari. Ma la Russia ... (ilgiornale)

Nella versione israeliana'11 settembre, Netanyahu è passato dall'essere un leader che più ... con piantagrane affamati di potere enei ruoli chiave; con coloni estremisti tra i suoi membri,...Ai'oicofobia (quello pseudointellettuale "odio per la propria casa" occidentale che egli, insieme a un altro gigante francese "controverso" come Alain Finkielkraut, denuncia) che mai gli ...Chiara Ferragni e Fedez sono avversari della maggioranza Questa è stata la domanda con la quale la conduttrice di Stasera Italia, il ...Non vi spoilero altro, ma vi assicuro che Armaggedon è un Ricky Gervais in massima forma, è uno spettacolo sfrenato a ridosso della fine del mondo. Mentre si ride, è pedagogico perché insegna che non ...