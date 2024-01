Berrettini piantato in asso a Parigi | ha preferito lui

Leggi su ilveggente

(Di mercoledì 3 gennaio 2024)resta a guardare mentre loro se la fanno alle sue “spalle”: le dichiarazioni non lasciano spazio a dubbi. Lo scorso anno era la Coppa Davis. Adesso sono i Giochi Olimpici. Con un calendario così fitto di eventi, unito a una collezione di trofei che gli azzurri muoiono dalla voglia di rimpinguare, la lista dei bersagli da centrare nel 2024 è incredibilmente lunga e variegata. Matteo(LaPresse) – ilveggente.itLa medaglia olimpica è uno dei sogni che Jannik Sinner non ha ancora realizzato. E sappiamo bene, oramai, che quando l’altoatesino si mette in testa una cosa non c’è niente che possa farlo desistere. Ecco perché ci sono buone ragioni per pensare che l’oro, insieme al primo titolo Slam, sia uno degli obiettivi da perseguire nel corso della stagione su cui sta finalmente per alzarsi il sipario. A svelare quanto siano importanti ...