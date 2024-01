Berlino | Tristán Ulloa | Michelle Jenner e il limoncello italiano

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) "Stare accanto aè una sfida costante. E anche stressante": intervista a, nel cast di, prequel di La casa di carta incentrato sul personaggio di Pedro Alonso. Su Netflix.è in streaming su Netflix dal 29 dicembre. La serie prequel di La casa di carta si concentra, come suggerisce il titolo, su, il personaggio interpretato da Pedro Alonso. Non ancora malato, lo vediamo pieno di entusiasmo mentre organizza un grande colpo a una casa d'aste di Parigi. Per organizzare una rapina ci vuole però una squadra. O meglio, una banda. Per metterla insieme il protagonista fa affidamento su un suo amico storico, Damián, professore universitario che si diverte con una seconda vita da ladro. Tra i membri ...