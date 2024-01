“Bergoglio è un usurpatore | un gesuita massone” | scomunicato sacerdote di Livorno

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) “Il Signorè un, non è il vero Papa ed è un“, ha tuonato così Don Ramon Guidetti durante l’omelia del 31 dicembre nella sua parrocchia a San Ranieri a Guasticce, in provincia di. I toni sono alterati, il parroco sembra agitato, quasi furioso e soprattutto pronto a dare sfogo L'articolo proviene da Il Difforme.

Un 'gesuita massone, legato ai poteri mondiali': Francesco non è il vero Pontefice, lo era Benedetto XVI, papaè solo 'un', lo sanno tutti, 'ma nessuno fa niente'. Parole gravi, pronunciate in chiesa, davanti ai fedeli, durante la Messa a Capodanno. Troppo grave, il tutto, per passare ...Nel 2017, poi, l'approdo a Guasticce, le strane teorie sulla legittimità dicome ... perchè c'è un gesuita massone legato ai poteri mondiali, unantipapa. E le chiavi perchè quelle ...Un prete, in provincia di Livorno, è stato scomunicato dopo che aveva attaccato duramente Papa Francesco con appellativi quali "anticristo" e "gesuita massone".Don Ramon Guidetti, parroco a San Ranieri a Guasticce, è stato scomunicato per aver affermato che Papa Francesco non è il legittimo Papa, definendolo "usurpatore".