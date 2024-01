Benevento | la Turris nel mirino | il mercato dopo il derby | tra voci e movimenti minori

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Tempo di lettura: 4 minutiUn solo pensiero al momento: la gara con la. Gaetano Auteri era stato chiaro durante la conferenza stampa di presentazione, l’obiettivo immediato è ildell’Epifania con i corallini, tutti gli altri ragionamenti possono considerarsi congelati. Tra questi anche il calcio, con Marcello Carli che continua a sondare il terreno, in attesa che il nuovo allenatore abbia le idee chiare su dove e come intervenire. In realtà qualche esigenza è emersa da tempo, ma l’allenatore di Floridia,aver visto i suoi ragazzi in allenamento, attende il banco di prova della partita per tracciare un primo bilancio, perché il campo, come dichiarato, resta l’unico e insindacabile giudice. Il primo obiettivo rimane comunque un attaccante. Numeri alla mano il reparto offensivo della Strega ha ...

Le designazioni arbitrali Serie C - Girone C Ventesima Giornata ACR Messina - Audace Cerignola: Di Cicco: Frascaro Brindisi - Potenza: Iacobellis Crotone - Catania: De Angeli ...La garavalevole per la 20giornata del campionato di Serie C Now, in programma sabato 6 gennaio p.v. alle ore 16:15 presso lo Stadio "Ciro Vigorito" di, sarà diretta da Emanuele ...Da tempo la Turris era sulle sue tracce e dopo la rescissione col Sorrento l’accordo è stato – stavolta – immediatamente formalizzato. Richard Gabriel Marcone ...I due serbatoi di acqua eternit abbandonati da circa un anno all'ingresso della prestigiosa area archeologica Santi Quaranta, in via Ursus nei pressi della Basilica della Madonna delle ...