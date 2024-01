Benevento | domani la chiusura della XXIV edizione di MusicometaSannio

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Comunicato Stampa – Angelamaria Diodato Si concluderà, 4 gennaio 2024, presso la BasilicaMadonna delle Grazie diladi, la rassegna natalizia itinerante promossa e organizzata dall’Accademia Progetto Musica AcliArteSpettacolo Sannio, per la direzione … Continua L'articolo proviene da Fremondoweb.

Tempo di lettura: 2 minutiAl via da domani Benevento LibrAria, iniziativa che comprende una serie di importanti e significativi eventi di ... (anteprima24)

. Si concluderà, 4 gennaio, presso la Basilica della Madonna delle Grazie dila XXIV edizione di MusicometaSannio, la rassegna natalizia itinerante promossa e organizzata ......aver iniziato ad assumere la terapia antibiotica ha visto cambiare la sua vita dall'oggi al. ... Ed ecco un ricovero di 30 giorni a, all'Istituto Maugeri. Decine di esami tra cui la ...Domani Salvatore Molina sarà un nuovo giocatore del Sudtirol. Come si legge su gianlucadimarzio.com, per il centrocampista.Sarà domani la giornata delle firme sui contratti che porterà Salvatore Molina a vestire la maglia del Sudtirol. Come si legge su.