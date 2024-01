Belen Rodriguez conferma la relazione fra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi | la reazione della conduttrice romana

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Nell’estate del 2020,Desono entrati in crisi per via di un presunto flirt fra il conduttore e la collega. Dopo insistenti rumors, tuttavia, il pettegolezzo è stato accantonato, ma è pur sempre rimasto vivo: oggi sappiamo che è realtà! Cosa è successo? Le voci su questa ipotesi...

Dopo l'ultimo addio frae Stefano De Martino, sono usciti alcuni nomi di personaggi famosi con cui il ballerino avrebbe tradito la mamma di suo figlio. Fra questi, si vocifera di Alessia Marcuzzi ma ci ...Sembra proprio chestia ricaricando le batterie in questo suo viaggio in Argentina. Insieme a lei i suoi due figli ed Elio, che ormai è inseparabile dalla showgirl argentina.foto - Spetteguless.it ...Belen Rodriguez è nella sua amata argentina in compagnia dei genitori e di Elio Lorenzoni ma alcuni dei suoi video non hanno convinto i fan.Dalle ultime indiscrezioni trapelate in rete pare che l'artista abbia preferito una vacanza in Egitto invece di partecipare al concerto previsto a Teramo il primo dell'anno ...