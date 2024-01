Beatrice Venezi contestata a Nizza al concerto di Capodanno | “Non vogliamo i fascisti” | VIDEO

Leggi su tpi

(Di mercoledì 3 gennaio 2024)aldiLa direttrice d’orchestraè stataaldi, dove era stata chiamata a dirigere l’Orchestra sinfonica. Le proteste erano iniziate già nel luglio scorso quando era stato annunciato cheavrebbe diretto per l’appunto ildi. La direttrice d’orchestra è stata presa di mira da alcuni spettatori che hanno srotolato uno striscione in cui vi era scritto: “Non”. La protesta è stata accolta in maniera eterogenea dal pubblico: ...