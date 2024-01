Beatrice Luzzi lascia Grande Fratello

L'attrice esce per motivi personalilascia il Grande Fratello per motivi personali. L'attrice, come rende noto la trasmissione, lascia il programma oggi, mercoledì 3 gennaio., una delle concorrenti principali del ...L'attrice romana ha lasciato pochi minuti fa la casa del Grande Fratello per 'motivi personali', come recita il comunicato ufficiale del reality.ha lasciato il gioco a seguito di un grave lutto che ha colpito la sua famiglia. Il reality show di Canale 5 dovrà fare a meno di una delle concorrenti più amate dal pubblico a casa e ...Beatrice Luzzi ha lasciato la casa del Grande Fratello e questa volta il suo sembra essere un addio definitivo ma che cosa è successo Ecco le ultime news sull'abbandono di una delle protagoniste indi ...Preferita dal pubblico Beatrice Luzzi che con il 60% dei consensi straccia gli altri tre sfidanti. Dopo la diretta dello scorso 30 dicembre Alfonso Signorini ha aperto il nuovo televoto che si ...