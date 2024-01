Beatrice Luzzi | gli inquilini scoprono della morte di suo padre

L'annuncio via social dello staff dell'attrice che lascia il programma per «affrontare il lutto insieme ai suoi cari» (vanityfair)

L'ex opinionista ed gieffina Adriana Volpe , ha commentato il ritiro didal Grande Fratello . L'attrice romana, protagonista indiscussa dell'edizione, ha lasciato la Casa oggi dopo la scomparsa del padre Paolo, venuto a mancare la notte scorsa dopo ...esce dalla casa del Grande Fratello dopo aver appreso la notizia della morte di suo padre. In queste ore la concorrente ha lasciato il gioco per stare al fianco della sua famiglia in ...Una drammatica svolta ha colpito la Casa del Grande Fratello con la repentina uscita di Beatrice Luzzi, a causa della tragica morte di suo padre, l’architetto Paolo Luzzi. La notizia ha sconvolto la ...L'attrice romana Beatrice Luzzi ha lasciato il Grande Fratello in seguito alla morte del padre Paolo, scomparso a 86 anni nella notte del 3 gennaio 2024.