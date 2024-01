Beatrice Luzzi colpita da un terribile lutto ha lasciato la casa del “Grande Fratello”

Pubblicato il 3 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – Beatrice Luzzi lascia il Grande Fratello per motivi personali. L'attrice, come rende noto la ... (dayitalianews)

L’attrice Beatrice Luzzi lascia la casa del Grande Fratello per motivi personali . Il comunicato ufficiale è arriva to dagli account social del ... (metropolitanmagazine)

ha detto addio al Grande Fratello 2023. L'attrice ha lasciato il programma di Canale 5, dove è stata protagonista indiscussa degli ultimi mesi. L'annuncio è apparso sui canali social ...lascia il Grande Fratello per motivi personali. L'attrice, come rende noto la trasmissione, lascia il programma oggi, mercoledì 3 gennaio., una delle concorrenti principali del ...Fratello, Beatrice Luzzi svela al figlio quando lascerà la casa: la decisione Mentre mandava i saluti a Elia l’ex volto di Vivere ha rivelato… Leggi ...La decisione era nell'aria da tempo ma ora è ufficiale: Beatrice Luzzi lascia il Grande Fratello per motivi personali. L'attrice, come rende noto la trasmissione sul suo sito internet, lascia il ...