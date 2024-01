Bavaglio | la mobilitazione dei giornalisti in tutte le Regioni contro la legge Costa | “Obiettivo finale e condiviso è lo sciopero”

... ladi eserciti e le "performances" belliche). Ha dimenticato le conseguenze della ... guerra alla stampa (il governo italiano la sta già facendo leggi -contro la libera stampa e ...Una passeggiata contro ognial diritto dei cittadini ad essere informati e per la dignità della professione. Si è aperta così, con una prima protesta simbolica, ladella Fnsi proclamata all'indomani del ...Il via libera dell’Aula della Camera all’emendamento Costa alla legge di delegazione europea che introduce il divieto di pubblicazione 'integrale o per estratto' del testo dell’ordinanza di custodia c ...Con una passeggiata “contro ogni bavaglio” ha preso il via la mobilitazione della Fnsi per la dignità della professione e per il diritto dei cittadini ad essere informati, proclamata all’indomani del ...