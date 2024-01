Basket Immersive Experience Sky | Fastweb e NVP con telecamere 360 in reti 5G

Leggi su digital-news

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Sperimentare l’uso della tecnologia ultra-veloce 5G nella produzione di eventi live, in modo da renderli sempre più immersivi. Con questo scopo Sky,e NVP hanno unito le forze dando vita al progetto sperimentale “”, durante le partite casalinghe dell’Olimpia Milano nell’edizione 2022-2023.Unire competenze diverse per realizzare progetti ambiziosi e innovativi: è ciò che i team fanno ogni giorno, per essere più efficaci nell’affrontare ogni sfida e raggiungere i risultati migliori. Grazie alle strutture di Finance, Sport, Comunicazione e infrastrutture, Produzione e broadcast, Product delivery e Corporate communication, Sky ha dato vita ad una sperimentazione sulle potenzialità delle nuove5G nella produzione di contenuti immersivi, fruibili in tempo reale ...