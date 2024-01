Basket | ancora grande Bologna in Eurolega! La Virtus supera il Bayern Monaco e resta seconda

Leggi su oasport

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Lacontinua la sua meravigliosa cavalcata europea. La squadra di Banchi ottiene la nona vittoria consecutiva in casa in Eurolega,ndo 85-83 ile consolidando il secondo posto in classifica.un finale punto a punto euna vittoria arrivata in rimonta per la, con il consueto sigillo finale di Lundberg e le solite grandi pzioni di Belinelli e Shengelia. Ilcon otto vittorie all’attivo e venerdì sfiderà Milano in una sfida molto importante in chiave playoff. Come detto i principali protagonisti sono stati Tornike Shengelia e Marco Belinelli, autori rispettivamente di 18 e 16 punti, ma fondamentale anche un Daniel Hackett da 15 punti e ...