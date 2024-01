Baronissi | per il dopo Valiante c’è la vice Anna Petta

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoRompe gli indugi lasindaco di Gianfranco, il sindaco dial suo secondo mandato e quindi non più candidabile., sua, in una nota questa mattina ha ufficializzato la scelta di candidarsi alle prossime elezioni ammnistrative. Ecco la nota: “consolidata militanza e preziosa esperienza amministrativa, con il sostegno di un consistente gruppo della maggioranza dell’Amministrazione Comunale di– che mi auguro sempre più corposo – ho maturato la scelta di mettermi a servizio della mia Comunità per le prossime elezioni amministrative. Vorrò guidare un progetto unitario, caratterizzato dalla collegialità, dalla condivisione e dalla gentilezza, aperto a tutte le forze politiche ...

È tempo di transizione ecologica: nuova auto elettrica per gli uffici tecnici comunali di Baronissi (va in pensione dopo venti anni di onorato ... (zon)

A Baronissi arriva no i camper della salute con visite di controllo e consulti medici gratuiti. La campagna di prevenzione, in programma domenica 26 ... (zon)

Si è celebrato in mattinata, il Memorial “Un goal per la vita in ricordo di Tony De Martino ” tra lo stadio comunale “G. Figliolia” e il Palairno ... (zon)

A Gragnano omaggio a Renato Galizia con il teatro di Eduardo. Location la nuova aula magna "Alessando Cascone" ...L'attesa è finita. Giovedì 4 gennaio si disputeranno i quarti di finale della Coppa Campania di serie C1. Nel terzo match della giornata in programma alle ore 18, l'Amalfi Coast Sambuco se la vedrà co ...