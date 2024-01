Baronissi | elezioni amministrative 2024 | Anna Petta si candida

... nel corso della primavera del 2024 , una importante tornata elettorale per leamministrative. Tra i comuni con una popolazione superiore ai 15mila abitanti ci saranno, Capaccio, .... Asta per entrare nel vivo la campagna elettorale per le prossimeAmministrative. Fratelli d'Italia, dopo aver ufficializzato la candidatura a sindaco di Antonio Siniscalco, è già al ...“Sul nostro progetto politico di città stiamo registrando un entusiasmo senza precedenti”, dichiara Siniscalco ...Ladri in azione a Baronissi dove nei giorni scorsi alcuni ladri hanno fatto irruzione in una casa: rubato un armadio blindato pieno di armi ...