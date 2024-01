Bari | befana al villaggio Stamattina

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Di seguito il comunicato: Il Comitato Santa Rita ” Il Giardino di Santa Rita ( Q.re San Paolo-) ” organizza tre eventi di beneficenza per i più piccoli. Grazie al Ricavato dei calendari 2024 di Santa Rita festa del Santo Natale e dell’epifania . Mercoledì 3 Gennaio 2024 Ore 11:30 Festa dell’Epifania presso ilBerukha’ centro di recupero per i ragazzi Autistici ci sarà lache porterà tanti doni rendendo felice tanti ragazzi presenti con l’aiuto di Ciccio Vitti, Rosa Ricci . Giovedì 4 Gennaio 2024 Ore 18:30 Circa Festa dell’Epifania presso il Giardino di Santa Rita ( Q.re San Paolo-) via Giovanni Candura Angolo Pacifico Mazzoni . Ci sarà la benedizione e la distribuzione dei doni da parte dellaper i più piccoli con tanta musica . Sarà presente una scuola di Ballo ” ...

Smack!#1 uscirà nella data simbolica del 6 gennaio, proprio il giorno della. Il numero è ... Libreria Antigone e Libreria Tuba di Roma; Libreria Tamu di Napoli; SPINE Bookstore di. La zine ...... "Lotteria della" (dalle ore 10 alle 12). Parrocchie Caritas diocesana Nelle giornate del 1° ... via Roberto da(tratto compreso tra corso Vittorio Emanuele e via Piccinni), piazza Chiurlia ...Festa dell’Epifania presso il Giardino di Santa Rita ( Q.re San Paolo-Bari ) via Giovanni Candura Angolo Pacifico Mazzoni . Ci sarà la benedizione e la distribuzione dei doni da parte della befana per ...Bari, meteo per Mercoledì 3 Gennaio 2024. Giornata caratterizzata da nubi di scarsa consistenza, temperature comprese tra 8 e 18°C ...