Barbara d' Urso ospite in Rai | è ' guerra' per esclusiva tra programmi

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) La notte di San Silvestro è stata motivo di festeggiamenti doppi perd'. Lontana dal piccolo schermo dallo scorso giugno, l'inizio del 2024 è iniziato all'insegna del cambiamento dopo il contratto scaduto con Mediaset. Il suo rapporto lavorativo con il Biscione si è concluso il 31 dicembre e Maria Carmela ha esultato in maniera sottile, dicendo tutto in una sola parola. "Freedom", ha scritto sui social, segno di una libertà riacquisita dopo mesi nei quali non ha potuto dire tutto quello che avrebbe voluto alla luce degli accordi contrattuali con l'azienda di Pier Silvio Berlusconi. La collaborazione lavorativa si era interrotta con le decisioni aziendali della scorsa estate, quando il gruppo aveva deciso di affidare il suo Pomeriggio Cinque a Myrta Merlino, senza dare alternative alla conduttrice che si è vista tagliata fuori dall'oggi al ...

Di recente Flavia Vento ha rilasciato una intervista a Turchese Baracchi per il suo programma che va in onda su Radio Cusano Campus. Durante ... (metropolitanmagazine)

Per adesso Barbara d'Urso non parla. Nessuna intervista ufficiale, nonostante abbia scritto "Freedom" in un post sui social. L'ex conduttrice di ... ()

Guarda la gallery e scopri le altre vip che hanno scelto il total black per le loro passeggiate a Milano (c'è anched')...Nell'attesa, Beatrice Luzzi è finita nel mirino di Cristian Imparato , ex discusso concorrente della 16esima edizione del reality show condotto daD'. Cristian Imparato contro Beatrice ...Di recente Flavia Vento ha rilasciato una intervista a Turchese Baracchi per il suo programma che va in onda su ...L'anno è iniziato nel peggiore dei modi per Barbara D'Urso, con il suo futuro televisivo che appare più incerto che mai. Non accadrà nemmeno nel 2024: ecco cosa succede.