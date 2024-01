Barbara D’Urso | l’amore puro per la sua nipotina e un nuovo anno da iniziare

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) In attesa di scoprire dove rivedremo la conduttrice, attualmente impegnata in teatro con la commedia Taxi a due piazze, sbirciando sul suo profilo Instagram si vede che le sue feste natalizie sono state all'insegna della famiglia e dell'amore per la suaMatilde. L'articolo proviene da DireDonna.

Nel 2022 ha partecipato a altri due programmi Mediaset: Back to school e La Pupa e il Secchione condotto da. Anche in quest'ultimo caso, però, la sua permanenza nella villa, location ...Non è un segreto che Mediaset da qualche mese abbia cominciato a cambiare volto . Via la pasionaria, dentro la più 'terza' Myrta Merlino. E la sera su Rete 4, spazio pure all'ex icona della Rai 3 post - comunista Bianca Berlinguer . La rivoluzione iniziata dalla scorsa estate da Pier ...