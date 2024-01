Barbara D’Urso | il nuovo anno inizia in versione nonna

Importantissimo annuncio di Barbara D’Urso , che ha confermato in maniera ufficiale il ri torno in tv. Negli ultimi giorni del 2023 si sono alternate ... (caffeinamagazine)

Barbara D’Urso è pronta a torna sugli schermi: scopriamo tutte le indiscrezioni sul suo nuovo approdo in televisione, questa volta lontano da ... (sportnews.eu)

Di recente Flavia Vento ha rilasciato una intervista a Turchese Baracchi per il suo programma che va in onda su Radio Cusano Campus. Durante ... (metropolitanmagazine)

Per adessonon parla. Nessuna intervista ufficiale, nonostante abbia scritto 'Freedom' in un post sui social. L'ex conduttrice di Pomeriggio5, dal 1° gennaio 2024, è libera da vincoli ...Guarda la gallery e scopri le altre vip che hanno scelto il total black per le loro passeggiate a Milano (c'è anche)...