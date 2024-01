Banda della Magliana | “morto Antonio Mancini” | ma lui smentisce | il giallo

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Personaggio di spicco, ma anche collaboratore di giustizia dal 1994. In queste ore si infittisce il misero sulla notiziamorte di, soprannominato ‘Accattone’ e anche ‘Zio Nino’. Una notizia smentita dallo stessoche ci ha scherzato su: ““Dicono che sonoa 85 anni Pertanto c’ho altri dieci anni assicurati”, visto che al momento ha 75 anni. La notiziamorte diMartedì 2 gennaio la notizia del decesso dell’esponente di spicco dell’organizzazione criminale romana. Il nome diche dagli anni ’80 è stato legato a fatti di cronaca come il delitto Pecorelli, il sequestro di Aldo Moro e l’agguato a Enrico De ...

Si è consumata in poche ore la notizia della presunta morte di Antonio Mancini , 75enne ex boss della banda della Magliana diventato collaboratore ... (today)

E' morto ma poi scherza in chat con gli amici: è 'giallo' sulla morte di Antonio Mancini, conosciuto come 'Accattone'' boss di spiccoMagliana. Nel tardo pomeriggio di martedì, infatti, diverse voci sul decesso dell'uomo che ha ispirato, tra l'altro, il personaggio di 'Ricotta' nel libro Romanzo Criminale, si sono ...... davanti alla sua casa a Sana'a, da parte di tre persone che hanno rotto anche i finestrinisua auto. Il giornalista Al - Samadi è stato picchiato da unaritenuta appartenente al gruppo ...La Banda Cittadina Madonna di Tirano invita il pubblico al tradizionale concerto dell'Epifania, che si terrà venerdì 5 gennaio alle ore 21 nella Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Delle Grazie, a ...Tra questi, il nuovo sodalizio bandistico intitolato all’ingegnere Rizzo costituito nel 2020 da ragazzi straordinari che diretti dal Maestro Salvatore Mazzei, già direttore per 10 anni della Banda ...