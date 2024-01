Banda della Magliana | “È morto Antonio Mancini” | ma lui smentisce Il defunto è Luciano | un altro ex esponente della banda

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Nella serata di martedì le agenzie battono una notizia: “, uno dei fondatori“. Passano poche ore ed è lo stesso ex componente– soprannominato “Accattone” e “zio Nino” ai tempisua carriera criminale (che nel 1994 ha scelto di collaborare con la giustizia) – a smentire la notizia. “Dicono che sonoa 85 anni… Pertanto c’ho altri dieci anni assicurati…”, ha scritto con ironia in una chat con alcuni conoscenti. Infatti al centro di tutto c’è uno scambio di persona. È davveroa Roma unex ...

E' morto a Roma Luciano Mancini, ex esponente della Banda della Magliana. Sulla morte di Mancini c'è stato un giallo nelle ultime ore visto che, erroneamente, era stata comunicata la morte di Antonio Mancini, detto Accattone, tra i fondatori del sodalizio criminale. Luciano Mancini è morto a 88 anni il finanziatore della Banda della Magliana.