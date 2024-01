Auto | le top 10 a basso costo | la nostra classifica

La Procura ha disposto l’autopsia per la morte di un bambino in casa . I punti da chiarire sono ancora diversi e sono in corso le indagini . La città ... (notizie)

La presenza di due modelli Dacia nellaten, Sandero e Duster , evidenzia il successo del ... I consumatori sembrano oggi orientarsi versoaffidabili , economiche da mantenere e adatte alla ...L'più venduta in Italia è sempre l'inossidabile Panda seguita in dicembre dalla Volkswagen T - ... Renault Clio, Citroen C3, MG ZS (un balzo molto importante per questa cinese che entra nella..."Sono prodotti di alta gamma, il Q4 e-tronic ha avuto un ottimo successo e ha un prezzo di 60mila euro, che varia in base all’allestimento. Un’auto elettrica di lusso con un prezzo accessibile, ...