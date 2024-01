Auto elettriche | super incentivi per il 2024 | fino a 13 750 euro per chi rottama

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Risorse per 930 milioni Ancora non si tratta di numeri ufficiali, ma di ipotesi contenute nella bozza di lavoro per il rinnovo deglisui quali il governo punta a utilizzare risorse per ...

I tre obiettivi da raggiungere con gli incentivi La bozza di incentiviindica tra obiettivi da raggiungere: 1) cambiare il parcocircolante in Italia, che è uno dei piu vecchi d'Europa (...Le vendite in Italia non decollano e la loro quota di mercato è ferma al 4,2% In Italia le vendite dinon decollano e la loro quota di mercato è ferma al 4,2%. Per questo c'è grande attesa per i forti incentivi che il ministro Adolfo Urso si prepara a varare, particolarmente rilevanti ...Per i suoi modelli elettrici Hyundai punta sulle batterie allo stato solido, depositando un brevetto per un sistema di batterie pressurizzate per veicoli elettrici allo stato solido negli Stati Uniti ...Incentivi per le auto elettriche che partono da 6.000 euro e arrivano a 13.750 euro se si rottama un'auto Euro2 e si ha un Isee sotto i 30mila euro. L'aiuto per l'acquisto di una ...