Auto elettriche | come cambiano gli incentivi e chi può richiederli I dubbi del settore | «Troppo basso il tetto al prezzo dei veicoli»

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) La vendita diin Italia è in crescita, ma stenta a tenere il passo degli altri paesi europei. Ecco allora che il governo prova a stimolare la domanda, mettendo mano al sistema diall’acquisto per privati e aziende. Il nuovo piano messo a punto dal ministro Adolfo Urso è ancora in fase di definizione e dovrebbe entrare in vigore a febbraio o marzo. Complessivamente, sono stati messi a disposizione 930 milioni: 570 già stanziati per il 2024, a cui si aggiungono i residui dei bonus inutilizzati degli anni precedenti. L’entità del sussidio dipenderà essenzialmente da tre fattori: l’alimentazione (benzina, diesel, elettrico o ibrido), la rottamazione di un vecchio veicolo e il reddito dell’acquirente. La rimodulazione degli Ecobonus è una richiesta che la filiera dell’motive porta avanti da ...

Il nuovo piano di Incentivi per il passaggio all’ auto elettrica è in arrivo. Il governo Meloni ha stanziato 930 milioni e il provvedimento dovrebbe ... (open.online)

Risorse per 930 milioni Ancora non si tratta di numeri ufficiali, ma di ipotesi contenute nella bozza di lavoro per il rinnovo degli incentivi Auto ... (247.libero)

Incentivi auto elettriche 2024 : Il piano del Ministro Urso per stimolare il mercato , in Italia sollevate preoccupazioni sulle vendite L’attuale ... (puntomagazine)

Nel quarto trimestre del 2023 l'azienda di Elon Musk ha battuto le stime in positivo, ma per la prima volta è stata superata (wired)

leggi anche Dalleall'aglio: da dove passa lo scontro economico Usa - Cina 3. Guerra dei chip I controlli sulle esportazioni statunitensi volti a tenere i semiconduttori più avanzati ...Non convengono a nessuno Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini , non ci sta e dice la sua con un video su Facebook sull'elettrica e su chi, tra gli ...Sorprendente calo di prezzo per queste ottime cuffie con, tra le altre caratteristiche, suono professionale e cancellazione del rumore attiva.Dopo Tesla, i due maggiori marchi automobilistici in Norvegia nel 2023 saranno Volkswagen (10,8%, in calo rispetto all'11,6%) e Toyota (12,4%, in aumento rispetto all'8,0%). Nel 2023, l'82,4% dei nuov ...