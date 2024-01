Auto elettrica | sorpasso cinese su Tesla Ma la corsa non è ancora vinta

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) La notte ha portato un nuovo primato per l’industria dell’, con ildi Build Your Dreams, o Byd, sulla statunitense, che si è vista sottrarre la corona per la prima volta nella storia del settore. Nonostante le sue consegne record (oltre 484.000 nel quarto trimestre del 2023) abbiano rispettato e addirittura superato le aspettative degli analisti, non sono riuscite a mantenere il passo con la crescita meteorica di Byd – che nello stesso periodo ha venduto più di 526.000full electric. Ma a poche ore di distanza questo e altri indici deglimaker cinesi in borsa sono crollati, a dimostrare che il successo del titanorimane relativo. È la prima volta che un marchio supera lo storico leader statunitense nel settore delle Ev. ...

ROMA – “Imporre per legge l’auto elettrica per tutti è una follia di Bruxelles che abbiamo il dovere di contrastare in ogni modo. Le nuove macchine ... (lopinionista)

È probabile che l'tedesca in questa sua nuova versione raggiunga una potenza di circa 1000 cavalli, con un assetto rivisto e un'ottimizzazione dell'aerodinamica che potrebbe includere......interni di Skoda Octavia 2024 non sono stati ancora mostrati ma si ipotizza che anche questa... L'autonomia nella sola modalitàsi dovrebbe aggirare intorno ai 100 km. Infine per quanto ...Nelle prossime settimane è atteso il decreto per lanciare i nuovi bonus auto per l'acquisto di veicoli elettrici, ibridi e non solo ...