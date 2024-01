Auto cade in mare | muore ragazzo di 19 anni

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Tragedia a Capoterra, in provincia di Cagliari. Undi 19ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto poco dopo le 7 di oggi, mercoledì 3 gennaio, lungo la statale 195. Dopo lo scontro con un'altra vettura, l'su cui viaggiava il giovane, una Renault Clio, è...

Restano solo pochi giorni per richiedere il Bonus sulla revisione auto : questa misura, introdotta nel 2021 per mitigare l’incremento del costo delle ... (quifinanza)

Grave incidente a Colico, in provincia di Lecco. Un' Auto con tre persone a bordo è uscita di strada precipitando per decine di metri e cade ndo nel ... (tg24.sky)

Un’ Auto con tre persone a bordo è uscita di strada oggi pomeriggio a Colico, in provincia di Lecco, precipitando per decine di metri e cade ndo nel ... (feedpress.me)

La zona era impervia, l'si era ribaltata ed era finita quasi completamente sott'acqua con fuori solo le ruote e il pianale. 'Quando sono arrivato c'ero solo io. Ho pensato che ci fosse dentro ...Una contraddizione possibile, poi, è quella in cui Delmastroraccontando della dinamica che ha ... È passato davanti alla pro loco, ha riconosciuto le macchine della scorta e l'di mia moglie, ...Tre giovani escursionisti francesi bloccati a 3.200 metri di quota nella tempesta di neve sono stati tratti in salvo la notte scorsa nella valle di Gressoney. Diretti verso il rifugio Mantova (3.498 m ...Un’auto con tre persone a bordo è uscita di strada oggi pomeriggio (2 gennaio) a Colico, in provincia di Lecco, precipitando per decine di metri e cadendo nel Lago di Como; una donna è morta e gli alt ...