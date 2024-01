Aumenti autostrade 2024 | quanto e dove | la lista completa Salasso per Autovia Padana e traforo del Monte Bianco

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Come spiega il quotidiano economico, alcunedel gruppo Gavio potrebbero subire nette impennate, come l' AutoviaPiacenza - Brescia (+9,16%), l eA4 Torino - Milano e A33 ...

... Traforo autostradale del Frejus ; Autostrada Tirrenica ; Concessioni autostradali venete ; Brebemi (Brescia - Milano); Consorzio dellesiciliane. Elenco degliin autostrada. Come ...... ma forse sottovaluta l'impatto economico che lo stato delleliguri ha sulla vita, sull'... debba accompagnarsi una altrettanto straordinaria sospensione deglifino a termine lavori e ..."In concomitanza con l’aumento dei pedaggi scattato il primo gennaio, i cittadini sulle autostrade Liguri hanno vissuto le ennesime giornate di disagi: tra Ovada e Genova Voltri, 9 km di coda in un ...Arriva l’adeguamento dei pedaggi all’inflazione approvato nel decreto Milleproroghe. Le tariffe non subivano incrementi dal crollo del ponte Morandi nel 2018. Previsto un rialzo minimo del +2,3%, ma n ...