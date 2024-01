Audi Italia | un 2023 da incorniciare 67mila immatricolazioni e quota record nel premium

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Per il brand dei Quattro Anelli quello appena trascorso è stato un anno che ha trovato nei concetti di “volume” e “valore” i fondamentali della propria presenza sul mercato: ildisi chiude, nel mercatono, con un totale di 66.936 veicoli immatricolati e unadi mercatodel 4,27% nel segmento, e se il volume è ben rappresentato da questi dati, il valore è stato dato dalla proposta fondata su prestazioni, comfort, design, digitalizzazione, sicurezza; senza dimenticare l’innovazione – si pensi per esempio ai laboratori House of Progress e H-Farm, quest’ultima una piattaforma per soluzioni di imprenditoria. Il valoresi è espresso anche attraverso una maggiore accessibilità alla gamma, favorita da nuove formule di finanziamento e ...

L'Q8 e - tron edition Dakar potrà essere ordinata in Germania già in questo trimestre, con prezzi che partiranno da 120 mila euro. In, il suo sbarco è invece previsto nella seconda metà ...Della nuovaQ8 e - tron edition Dakar saranno realizzati 99 esemplari. Inarriverà nel corso del secondo trimestre del 2024 ad un prezzo attorno ai 130 mila euro. LOOK OFF ROAD Questa ...Con Al-Attiyah alla guida del suo attacco, Prodrive può vantare una gamma di vetture pari a quella dell'Audi, ma senza dover fare i conti con un sistema ibrido troppo complicato. Al-Attiyah ha già ...Dopo la 991 di Porsche arriva anche l'Audi Q8 e-tron Edition Dakar, 99 esemplari e caratteristiche specifiche per l'off-road ...