Attività intensa nei Pronto Soccorso durante le festività

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) “Gli ultimi giorni dell’anno hanno visto momenti intensi dal punto di vista degli accessi aldi Udine ma non si sono evidenziate situazioni particolarmente critiche diverse dalla routine con cui le equipe hanno familiarità – le parole del Direttore Generale, dott. Denis Caporale- e soprattutto il livello di assistenza è sempre stato adeguato e sicuro per gli utenti che hanno fatto accesso in PS. Va dato merito alle elevate competenze presenti nei team di assistenza e cura che operano all’interno delle strutture”.In totale gli accessi presso il PS generale del Presidio Ospedaliero Santa Maria della Misericordia dal 25 al 31 dicembre sono stati 1.145 (in linea con il dato dello stesso periodo del 2022), a cui vanno aggiunti oltre 550 accessi in PS pediatrico, a fronte di 435 dimissioni dai reparti.Il numero medio degli accessi è stato di ...