Attacco a Kerman Chi vuol fare esplodere l’Iran?

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Due esplosioni separate, probabilmente causate dalla detonazione di due ordigni, sono state registrate oggi nella città iraniana di, dove si trova la tomba del defunto comandante della Quds Force Qassem Soleimani, ucciso da un drone americano mentre viaggiava attraverso le strade di Baghdad il 3 gennaio del 2020. Esattamente quattro anni fa. E in occasione dell’anniversario della morte di Soleimani, il cimitero dove giace la sua salma era gremito di persone, giunte in pellegrinaggio per ricordare una figura dipinta come eroica, avvolta da un’area epica, dalla propaganda del regime di Teheran. Intimo confidente militare della Guida suprema e non solo comandante del reparto speciale del Corpo dei Guardiani della rivoluzione iraniana, ma anche mente strategica dietro alla creazione del sistema di milizie sciite proxy diffuse nella regione — grande arma di influenza ...